Ukrayna'dan Türkiye'ye yaklaşık 90 kişilik arama-kurtarma ekibi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rusya ile geçtiğimiz seneden bu yanan savaş halinde olan Ukrayna, Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzalamasının ardından Türkiye'ye yaklaşık 90 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderileceği açıklandı.

Ekibin yakın zamanda yola çıkacağı ifade edilerek, Türkiye'ye insani yardımlar gönderilmeye devam ettiği belirtildi.

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