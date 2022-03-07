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Ukraynalı askerden savaşın ortasında sevgilisine evlilik teklifi

Ukraynalı askerden savaşın ortasında sevgilisine evlilik teklifi
Ukraynalı askerden savaşın ortasında sevgilisine evlilik teklifi

Ukrayna’da bir asker, kontrol noktasında sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için durdurmasının ardından dizlerinin üstüne çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Ukraynalı askerden savaşın ortasında sevgilisine evlilik teklifi - Tıkla İzle

Rusya'nın saldırılarının 12. gününde şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da bir asker sevgilisine ilginç bir evlilik teklifinde bulundu. Sınır kontrol noktalarının birinde görevli olan Ukraynalı asker, arkadaşları ile sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için çevirdi. Daha sonra askerler, araçtakileri indirerek üst araması yaptı. Ukraynalı asker, üst araması sırasında sevgilisinin arkasında diz çökerek, elinde çiçek ve yüzükle evlenme teklifi etti. Çevredeki askerlerin tezahüratları eşliğinde sevgilisinin evlilik teklifine "evet" diyen genç kız, duygu dolu anlar yaşadı.

Bekir Keskin

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