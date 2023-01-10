Ukraynalı askerin vücudundan el bombası çıkarıldı

Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde patlamamış VOG el bombası tespit edildi. Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı.



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