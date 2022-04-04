Ukraynalı baba ve oğul savaşın ortasında Müslüman oldu

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehri Ruslar tarafından vurulmaya devam ediliyor. Odessa'da yaşayan Ukraynalı Vitaly İmanov ve oğlu Sergey, Al-Salam Camisi'ne giderek, İslam dinine geçmek istediğini belirtti. Ukraynalı baba ve oğul, cami cemaatinin huzurunda İslam dininin esaslarına dair bilgiler verilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İmanov yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyorum, ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" dedi. İmanov'un oğlu Sergey ise, "İslam'ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.