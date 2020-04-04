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Ukraynalı doktorlar Korona virüsle mücadele için İtalya'ya gitti

Ukraynalı doktorlar Korona virüsle mücadele için İtalya'ya gitti
Ukraynalı doktorlar Korona virüsle mücadele için İtalya'ya gitti

Ukrayna, Korona virüs salgınıyla boğuşan İtalya’ya alanında uzman 20 doktor gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan kararname ile, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak farklı dallarda görev yapan alanında uzman 20 doktor İtalya'ya gitti. Doktorların hem İtalya halkına hizmet etmesi, hem de orada kalacakları 2 hafta süresince edinecekleri tecrübeyi ülkelerine döndüğünde hastalar üzerinde kullanması hedefleniyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre Ukrayna'da Korona vakası bin 96'ya buna bağlı ölü sayısı ise 28'e çıktı. İtalya'da ise ölü sayısı 14 bin 681'e vaka sayısı ise 119 bin 827'ye ulaştı.

Bekir Keskin
 

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