Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi

Aynı zamanda Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Anna Çelik ve Seda Nur Yaşçay, Antalya'da düzenlenen organizasyonda kendi kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Ashihara'da dünya şampiyonu olan Anna Çelik, akrabalarının çoğunluğunun Ukrayna'da olduğunu belirterek, ”Onların adına çok üzülüyorum. Anne tarafım orada 3 yıldır görmüyorum. Şu an telefonla da olsa konuşuyoruz ancak oradaki akrabalarım savaş sebebiyle iyi şeyler yaşamıyorlar ve saklanıyorlar” dedi

Seda Nur Yaşçay ise turnuvaya arkadaşı Anna ile çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Milli takım ve Kırıkhan Belediyesi Gençlik Spor Takımı Antrenörü Ali Çeltik, öğrenciyle gurur duyduğunu ve hedeflerinin bundan sonraki süreçte sporcularının olimpiyatlara alırlarsa şampiyonluk istediklerini belirtti.



Adem Karagöz - İsmet Biçen

