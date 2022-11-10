Ukraynalı Erasmus öğrencisi: 'Gençler savaşa rağmen ülkelerini terk etmek istemiyor'

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başlayan Ukrayna-Rusya savaşı birçok insanın hem mağdur olmasına hem de yaşamını yitirmesine sebep oldu. 2021 yılında lisansüstü eğitimi için İtalya'ya giden sonrasında da Erasmus ile Türkiye'de Beykent Üniversitesinde belli bir dönem eğitim görecek olan Ukraynalı genç öğrenci Vladyslav Saviak, daha önce savaşa şahit olmadığını bu yüzden ülkesini ziyaret ettikçe korkusunun devam ettiğini ifade etti. Lviv şehrinde yaşadıkları için savaşa birebir şahit olmasa bile tüm ülkenin bundan dolayı çok etkilendiğini hatta asker olan babasının arkadaşlarının ölüm haberlerinden dolayı üzüntüsünü dile getiren Saviak, kısa zaman içinde savaşın biteceğini umut ettiklerini söyledi.

İktisat alanında yüksek lisans yapan Saviak, “Aslında olduğum şehirde çok fazla savaşı hissetmedim. Fakat ülkece tabi ki de çok fazla şey yaşadık ve etkilendik. Tanıdıklarımızdan ölenler oldu mesela babamın arkadaşı. Uzakta da olsa bombardıman seslerini duyuyorduk. Savaş çıkınca tabi ki de çok korktuk sonuçta böyle bir şey daha önce ne yaşadık ne de şahit olduk. Babam asker olduğu için bizi rahatlatmak amacıyla bunun geçici bir durum olduğunu söylese de maalesef korkum devam etti” diyerek duygularını paylaştı.

“Hepsi Ukrayna'da kalmak ve ülkesini korumak istiyor”

Savaşa rağmen gençlerin ve öğrencilerin yine de ülkede kalmak istediklerini, yurtdışına sadece avantajlı eğitim haklarından yararlanmak için gidildiğinden bahseden Saviak, “Öğrenciler ve gençler ülkelerini savaşa rağmen terk etmek istemiyor. Sadece bizim ülkeye yurtdışındaki eğitimlerde çok fazla avantaj sağlanıyor. Yani eğitim alanında sadece bu sebeple yurtdışında oluyorlar. Ama bunun dışında hepsi Ukrayna'da kalmak ülkelerini korumak istiyorlar. Ben de eğitimim bitince ülkemi kalkındırmak için bir şeyler yapmak istiyorum” dedi.

Türkiye ve üniversite için de düşüncelerini dile getiren Ukraynalı öğrenci, “Zaten her zaman Türkiye'yi ziyaret etmek istiyordum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'yi her zaman çok seviyordum ve burayı her zaman ziyaret etmek istiyordum. Aynı zamanda çok fazla Türk arkadaşım var. Beykent Üniversitesinin de araştırma bölümünü çok beğeniyorum. Kaldığım bir ay boyunca da bunu deneyimledim. Burada ve üniversitede olmaktan mutluluk duyuyorum.”

“İnsanlar savaşın gerçek yüzünü bilmiyorlar”

Saviak son olarak da ülkesindeki savaş hakkında “Aslında iç yüzü dışarıdan çok fazla bilinmiyor” diyerek, “Ülkeme kazanması için şans diliyorum. Umarım kazanırız. Ülkeme geri dönüp ülkemi kalkındırmak için bir şeyler yapmak istiyorum. Tüm millet birlikte hareket ederek savaşın karşısında duruyoruz. Bu sene olmasa da önümüzdeki sene ülkemizi eski haline getirmeyi istiyoruz. İnsanlar aslında savaşın gerçek yüzünü bilmiyorlar. Hatta bazıları Rusya'yı bile destekliyor. Savaşın iç yüzü görülmeli. Asla düşündükleri gibi değil. Umarım çok daha iyi bir dünya oluruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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