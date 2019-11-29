İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı

Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı
Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı

Ukrayna’da bir asker, gazi olduktan sonra ordudan çaldığı mühimmatları satmaya çalışırken yakalandı.

Ukrayna Polis Teşkilatı ve Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından başkent Kiev şehri yakınlarında düzenlenen ortak operasyonda eski bir asker, gazi olduktan sonra ordudan çaldığı mühimmatları satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 51 yaşındaki eski asker, orduya ait mühimmatları müşterilerine satmaya çalıştığını itiraf etti. Şahsın 2015 yılında ateşli silahları kanunsuz muhafaza etme suçundan da sabıkası olduğu öğrenilirken evinde yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikof silah, 4 adet tabanca, 10 adet el bombası ve yaklaşık bin 500 adet farklı kalibrelerde mermi bulundu.

Gözaltına alınan eski asker, Ukrayna Ceza Kanunlarının 208-263. maddelerinden ve vatana ihanet suçundan yargılanacak.

Bekir Keskin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.