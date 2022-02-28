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Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı

Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı
Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı

Antalya’da yaşayan Ukraynalı kadınlar, Rusya’nın ülkelerinde başlattığı operasyondan etkilenen vatandaşları için yardım kampanyası başlattı. Çalışmalar kapsamında toplanan koli koli gıda ürünleri kara yolu ile ülkeye ulaştırılacak.

Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak Cuma günü başlattığı operasyon 5'inci gününde devam ediyor. En çok Ukraynalı vatandaşın yaşadığı turizm kenti Antalya'da Ukraynalı vatandaşlar ülkeleri için adeta seferber oldu. Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vika Mikhaylova öncülüğünde harekete geçen Ukraynalı ve Türk vatandaşlar, ülkeye göndermek için koli koli gıda malzemesi hazırladı.

Gelen malzemeler arasında çorap, eşofman, battaniye, bisküvi, acil yardım malzemeleri, ilaç başta olmak üzere gıda ürünleri yer aldı. Dernekte tek tek kolilere konulan malzemeler konsolosluğa teslim edilerek yola çıkarılacak. Dernek önünde bir araya gelen kadınlar, Ukrayna Milli Marşını okudu. Bu sırada bazı kadınların duygulandığı görüldü.

“Herkes elinde olanı lütfen bize getirsin”

Toplanan malzemeler hakkında bilgi veren Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vika Mikhaylova, “Bizim Ukrayna'da savaş var. 4 gün önce Rus askerleri Ukrayna'ya girdi. Burada yaşayan Ukrayna ve Türk vatandaşları lütfen bize yardım ediniz. Çocuklar şu anda orada dışarıda yaşıyorlar. Yemek, içmek yok. İlaç yok. Eczaneler kapalı durumda bulunuyor. Çok kötü durumdalar. Herkes elinde olanı lütfen bize getirsin. Yarın bir araba gidecek. Oraya göndereceğiz. Burada bize Türk vatandaşlar gıda, süt ve diğer eşyaları getiriyorlar. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Bizim ailelerimiz orada. Her yerde bomba patlıyor. Türkiye'de yaklaşık 35 bin Ukraynalı var” sözlerine yer verdi.

“Her dakika bomba patlıyor”

Kendisinin hem Ukrayna ve hem de Türk vatandaşı olduğunu belirten Mikhaylova, “Ben 30 yıldır burada yaşıyorum. Ukraynalı burada çok insan var. Türk erkekleri ile evlenen kızlar da var. Ben kendi annem aile görüşüyorum. Beni çok insan arıyor. Telefonların çalışmadığını söylüyorlar. Her dakika bomba patlıyor. İletişim yok. Çok Türk vatandaşı arayarak oradan nasıl çıkacaklarını soruyorlar. Benim görüştüklerim de var. Kimse ailesinin nasıl yaşadığını bilmiyor” diye konuştu.

“Sevgi kazanacak”

Kampanyaya destek veren Margarita Yaşçuk, “Rusya'da yaşayan inşaların suçu yok. Bu devletin bir suçudur. Onlara söylüyorum; lütfen gözlerinizi açın. Orada çok büyük bir yalan var. Ukrayna vatandaşları lütfen siz doğru düşünün. Şu an en önemli şey sevgidir. Sevgi kazanacak. O zaman her şey iyi olacak” dedi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş
 

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