Ukraynalı grup Eurovision'dan kazandığı kristal mikrofonu 900 bin dolara sattı

Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, Eurovision galibiyetinin ardından yarışmadan kazandıkları kristal mikrofonu bağışlamaya karar verdi. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ülkelerine destek olmak isteyen grubun Facebook üzerinden açık artırmaya çıkarılan kristal mikrofonu, 900 bin dolara satıldı.

Satışın gerçekleştiği esnada Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı'nda konser veren grup, konuyla ilgili kısa açıklamalarda bulundu.

Grup üyelerinden Oleh Psiuk, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 sivilin de yaralandığı savaşa alışılmaması çağrısında bulunurken, “Barış gelene kadar her zaman ön sayfalarda olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Satıştan elde edilen gelir ile Ukrayna ordusu için dron alınacağı iddia ediliyor.