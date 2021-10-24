Ukraynalı paraşütçü denize düştü, Sahil Güvenlik ekipleri anında müdahale etti

Festivalin bugünkü bölümünde 1700 metre yükseklikteki Babadağ'dan atlayış gerçekleştiren Ukrayna uyruklu kadın paraşütçü havada paraşütü kapandı. Ukraynalı kadın paraşütçü denize düştü.
Festival nedeniyle denizde deniz emniyeti görevi yürüten Sahil Güvenlik Dalış Timi Ukraynalı turistin düştüğü bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından deniz yüzeyinde yarı baygın vaziyette bulunan kadın paraşütçü kurtarılarak sudan çıkarıldı.
Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı paraşütçünün ilk müdahalesi dalgıç personel tarafından yapıldı. Yaralı kadın paraşütçü Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline bilinci açık vaziyette teslim edildi.
Bekir Tosun - Murat Yalçın