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Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla gasp edilen Ukraynalı turistin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde 31 Ağustos günü Ukraynalı turist, yolda yürürken 3 şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde turisti gören şüphelilerden birinin yanına giderek yumruk attığı, diğer şüphelilerin de tekme ve yumruk atarak turisti darp ettiği görülüyor. Şüphelilerin ayrıca turisti bıçakla tehdit ederek cebinden telefonunu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

Doğan Can Cesur

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