Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun saldırılarında yaralanan Ukraynalı 18 yaralı asker ve sivil uçakla Almanya'ya getirilerek farklı hastanelere sevk edildi. Yaralıların, Polonya'nın Rzeszow Jasionk Havaalanı'ndan İskandinav Hava Yolları (SAS) ait yolcu uçağıyla Almanya'nın Frankfurt Havaalanına getirildiği aktarılarak, havaalanında hazır bekleyen çok sayıda ambulans ile söz konusu yaralıların farklı hastanelere gönderilerek tedavi altına alındıkları açıklandı.

Mehmet Koca