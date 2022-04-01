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Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı
Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 113 çocuk ve 63 bakım personeli Sakarya’ya getirildi. Savaş mağduru çocuklar, yerleşecekleri otelde güller ve karanfillerle karşılandı.

Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı - Tıkla İzle

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 113 yetim çocuk ve 63 bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Romanya'dan Türkiye'ye getirildi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocukların yer aldığı kafile, iş insanlarının sponsorluğuyla Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir otelde misafir edilecek.

Orkun Kaya
 

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