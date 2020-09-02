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Ukraynalı yolcu Antalya uçağının kanadına oturdu

Ukraynalı yolcu Antalya uçağının kanadına oturdu
Ukraynalı yolcu Antalya uçağının kanadına oturdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Antalya’ya hareket edecek olan uçağa binen yolcu acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına oturdu.

Ukraynalı yolcu Antalya uçağının kanadına oturdu - Tıkla İzle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Boryspil Uluslararası Havaalanı'nda dün kalkış için hazırlanan uçakta yaşanan ilginç olay akıllara durgunluk verdi. Kiev'den Antalya'ya hareket etmek için hazırlanan uçağa yolcular alındı. Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağına binen yolcular koltuklarına oturduktan sonra ilginç bir an yaşandı. Acil çıkış kapısı yanına eşi ve çocukları ile oturan kadın, bir anda kapıyı açarak uçağın kanadına yürüdü. Bu sırada uçaktakiler ne olduğunu anlamaya çalışırken kadın yolcu, uçağın kanadına oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hostesler kadına uçağa geri dönmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kadın uçağın kanadından kalkarak geri döndü. Bu sırada güvenlik birimleri uçağa giderek kadını uçaktan indirerek gözaltına aldı.

Kadın yolcu ifadesinde güneşlenmek için uçağın kanadına oturduğunu söyleyerek, başka bir neden açıklamadı. İsmi açıklanmayan kadın yolcuya yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Havayolu şirketi ise, yolcunun bir daha havayolu şirketiyle seyahat etmemesi için ‘kara listeye' alındığını bildirdi.

Erhan Altıparmak

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