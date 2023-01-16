Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, savaşın 1. yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus sınırında önlemleri artırıyor. Birçok Ukraynalı da sınıra gelerek askerlerin çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda Belarus'tan gelebilecek saldırı ihtimaline karşı sınır hattı üzerindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alana da tahkimatlar inşa edildi.

Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını “askeri operasyon” olarak değerlendirerek Rusya'nın yanında yer aldığını belli etmişti.

Victor Levchuk

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