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Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı

Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı
Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı

Ukraynalılar, ordu ile iş birliğinde bulunarak Belarus tarafından gelebilecek saldırı ihtimallerine karşı güvenlik önlemlerini artırarak sınırda hendek kazdı.

Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı - Tıkla İzle

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, savaşın 1. yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde, Rusya'nın yakın müttefiki olan Belarus sınırında önlemleri artırıyor. Birçok Ukraynalı da sınıra gelerek askerlerin çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda Belarus'tan gelebilecek saldırı ihtimaline karşı sınır hattı üzerindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alana da tahkimatlar inşa edildi.
Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını “askeri operasyon” olarak değerlendirerek Rusya'nın yanında yer aldığını belli etmişti.

Victor Levchuk

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