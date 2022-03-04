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Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti
Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti

Ukrayna’da gerilla savaşına başlayan askerler ve sivil kuvvetler, tuzağa düşürdükleri Rus birliklerini ve zırhlı araçlarını imha etti.

Ukraynalılar, Rus askerlerini tuzağa çekip zırhlı araçlarını imha etti - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sivil halk direnmeyi sürdüyor. Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkmak da dahil birçok yöntem uygulayan Ukraynalılar, bu kez gerilla savaşına başvurdu. Ukrayna'nın Poltava kentinin kırsal bölgesinde Ukraynalılar, Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla gitti. Rusları kışkırtarak peşine takan grup kaçarken, yol kenarında saldırı anını bekleyen diğer bir grup ise güdümlü tanksavar füze ile Rus askerlerine ait zırhlı aracı imha etti.

Erhan Altıparmak
 

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