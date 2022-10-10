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Ukraynalılar, saldırılara sokakta yakalandı

Ukraynalılar, saldırılara sokakta yakalandı
Ukraynalılar, saldırılara sokakta yakalandı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldığı saldırıya sokakta yakalanan bir kadın büyük paniğe kapıldı.

Ukraynalılar, saldırılara sokakta yakalandı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ederken, başkent Kiev'den patlama sesleri yükseldi. Sokakta yürüdüğü esnada saldırılara şahit olan bir kadın ise o anları kayıt altına aldı. Telefonuyla çekim yapan kadın, yakınında meydana gelen patlamanın ardından büyük paniğe kapıldı ve kendini korumaya çalıştı. Patlamanın şiddetiyle etrafa alevler saçıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısı sağlayan viyadük köprüsünün vurulduğu anlara ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Saldırı anında bir kişinin köprüde bulunduğu fakat yaralanmadan olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Saldırılarda 8 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

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