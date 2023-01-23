Ukraynalılardan Brüksel'de "tank" protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sabah saatlerinde toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı devam ediyor. Bakanlar toplantı gerçekleştirirken, Ukraynalı sığınmacılar ise Schuman Meydanı'nda toplandı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen sığınmacılar, Ukrayna bayraklarıyla sloganlar attı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Ukraynalılar, AB yetkililerine seslerini duyurmaya çalışarak Avrupa Birliğinin (AB) Leopard tankları konusunda Ukrayna'ya destek kararı almasını istedi.

Almanya'nın isteksiz olduğu tank desteği konusunu vurgulamak için Abram ve Leopard tanklarının resimlerini taşıyan ve "Avrupa şimdi harekete geç" sloganları atan Ukraynalı göstericiler, ülkelerinin ihtiyacı olan silahların ve özellikle tankların bir an evvel kendilerine verilmesini istediklerini, bunlarla hem insanlarını hem de topraklarını geri almak istediklerini savundu. Ayrıca AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almasını da isteyen ve AB ile Rusya arasında hiçbir ekonomik ilişki kalmamasını talep eden göstericiler "Rusya pırlantasına hayır" sloganları da attı.

Belçika polisinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösterilere katılan Ukraynalılar, AB'den ülkelerine daha fazla ekonomik yardım yapılmasını istiyor. Gösterinin sonunda Ukrayna ulusal marşını seslendiren Ukraynalılar, mesaj ve sloganların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Mustafa Ulusoy



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