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Ukrayna'nın istediği F-16'lar konusunda müzakerelerde ilerleme kaydedildi

Ukrayna'nın istediği F-16'lar konusunda müzakerelerde ilerleme kaydedildi
Ukrayna'nın istediği F-16'lar konusunda müzakerelerde ilerleme kaydedildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’nın istediği F-16 tipi savaş uçakları konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı olarak Hollanda'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Vladimir Zelenskiy, Vladimir Zelenskiy ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Rutte, Ukrayna'nın istediği F-16 tipi savaş uçakları konusunda yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklayarak, “F-16'larda tabu yok. Ortaklarımız Belçika, İngiltere, Danimarka ve diğerleri ile bu müzakereleri sonuca götürmek için yakın bir şekilde çalışıyoruz. Henüz o noktada değiliz" dedi.

F-16'lar konusundaki müzakerelerin Leopard 2 tipi tankların ve zırhlı obüslerin Ukrayna'ya gönderilmesi ile ilgili müzakereler gibi zaman alacağını belirten Rutte, "Ama şu anda tanklar ve obüsler Ukrayna'da ve Leopard 2'ler Ukrayna'ya teslim ediliyor. Bu yüzden F-16'lar üzerinde özenle çalışacağız ve bu hükümetin bu konuda çalışması için parlamentoda açıkça destek var" dedi.

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