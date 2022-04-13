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Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören

Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören
Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören

Rusya saldırıları altındaki topraklarını savunurken hayatını kaybeden 2 asker, Ukrayna’nın kalbi Kiev’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı törende askerlerin tabutları, çiçeklerle dolduruldu.

Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören - Tıkla İzle

Rus-Ukrayna savaşının 49. gününde başkent Kiev'deki Demokrasi Meydanı'nda vatanını savunurken hayatını kaybeden Taras Bobanych ve Volodymyr Sinkiv için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan iki asker, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Duaların okunduğu, ilahilerin okunduğu tören boyunca hayatını kaybeden askerlerin silah arkadaşları ve komutanları esas duruşta bekledi. Daha sonra herkesin tek sıra halinde son kez öperek vedalaştığı kahramanların tabutunu ise sevenleri çiçeklerle doldurdu. Kırmızı karanfillerle gelen bir asker yakını, ölen askere sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Törenin ardından kahramanların naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.
 

Ali Osman Akın - Feyzullah Kahraman
 

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