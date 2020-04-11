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Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı

Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı
Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı

Ukrayna’nın Korona virüsü vakası görülmeyen Nikolayev Bölgesi’nde 2 kişiye yapılan test pozitif çıktı.

Ukraynalı yetkili makamlarca yapılan açıklamada, ülkenin virüs bulaşmayan tek bölgesi olan Nikolayev Bölgesi'nde de korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Günlerdir karantina altında olan Ukrayna'da, Nikolayev Bölgesi'nde virüs vakalarının olmaması sosyal medyada da gündem olmuştu. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Ukrayna Devleti Baş Doktoru olan Viktor Lyaşko'dan geldi. Basına açıklama yapan Lyaşko, “Ukrayna'da korona vakası görülmeyen bölgenin kalmadığını sizlere duyurmak istiyorum. Edindiğimiz bilgilere göre Nikolayev Bölgesi'nde 2 kişiye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bahsi geçen vatandaşlarımızın Polonya'dan geldikleri saptandı ve tedavi süreçleri başladı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü nedeniyle vaka sayısı 2 bin 511, can kaybı ise 73'ye yükseldi.

Bekir Keskin
 

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