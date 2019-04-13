Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi'nin aracına saldırı

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Natalia Galibarenko'nun Büyükelçiliğin dışında park halindeki makam aracına bir sürücü kasıtlı olarak defalarca çarptı. Yaşanan olay üzerine saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen polis ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonrası yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Daha sonra elçilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada olay doğrulandı.

Londra Emiyet Müdürlüğü, gözaltına alınan saldırganın 40'lı yaşlarında bir adam olduğunu ve tedbir amacı ile hastaneye götürüldüğünü, olayın arkasında bir terör örgütü olmadığını açıkladı.

Olayın yaşandığında anda Büyükelçi Galibarenko'nun elçilikte bulunmadığı, saldırı sonucunda hiçbir elçilik çalışanının yaralanmadığı belirtildi. Polisin olay ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.