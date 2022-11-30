Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne bombalı zarf gönderildi: 1 yaralı



İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne bombalı zarf gönderildi. Yerel saatle 13.00 sularında büyükelçiliğe gelen zarfın açılması sonucu meydana gelen patlamada, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yaralanan çalışanın tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Olay sonrası bölgeye gelen İspanya Ulusal Polisi, büyükelçilik binasını güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı. Patlamanın büyükelçilik çalışanına teslim edilen zarfın içerisine yerleştirilen bomba nedeniyle meydana geldiği tespit edilirken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz belirlenemedi. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saim Sevinç



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