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Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor
Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

Rus ordusu Ukrayna’nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerini vurmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 8'nci gününde Rus ordusu bir çok kenti hedef aldı. Rusya tarafından Ukrayna'da öğleden sonra başlayan Rus saldırılarında Mariupol ve Okhtyrka kentlerine hava saldırıları düzenlendi.

Donetsk Oblastı'nda yer alan Mariupol'de de Rus saldırılarında sivil alanlar hedef alındı. Kentte birçok binada yangın çıkarken, Ukrayna Devlet Acil Servisi ekipleri kentte zarar gören sivilleri tahliye için çalışma başlattı.
Sumi Oblastı'nda yer alan Okhtyrka kentinde de Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında bazı stratejik noktalar ve sivil alanların vurulduğu aktarıldı. Ekipler enkaz altındaki onlarca kişiyi kurtarmaya çalışırken, saldırıda kentteki termik santralin vurulduğu ve dumanların yükseldiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak

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