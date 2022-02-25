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Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor
Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti giderek artıyor - Tıkla İzle

Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları tüm gündür aralıksız devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın, Harkov, Odessa ve Sumi kentletine saldırıları yoğunlaştırırken, Ukrayna askerleri de bu saldırılara aynı derecede yanıt veriyor. Akşam saatlerinde Rus ordusu birçok kente havadan ve karadan operasyonlar düzenlerken, birçok asker ve sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu. Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı. Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı.

Kentte hala çatışmalar devam ederken diğer kentlerde de çatışmaların dozunun arttığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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