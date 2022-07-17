Ukrayna'ya ait kargo uçağı Yunanistan'da düştü: 8 ölü

Sırbistan'dan kalkan ve Ürdün‘e gitmekte olan 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağı, Yunanistan'ın Kavala kentinin 26 kilometre batısında bulunan Palaiochori yerleşiminde düştü.

Sırbistan'ın Niş Havaalanından kalkan uçağın, Kosova ve Kuzey Makedonya üzerinden geçtikten sonra Yunanistan'ın Limnos Adası yakınlarında arızalandığı ve acil iniş talebinde bulunduğu öğrenildi. Kavala Havaalanına yönlendirilen uçağın havada alev aldıktan sonra yere çakıldığı ve ardı ardına büyük patlamaların yaşandığı belirtildi.

Tehlikeli madde taşıyordu

Ürdün'e kargo taşıyan uçağın 12 tonluk tehlikeli madde ile dolu olduğu açıklanırken, uçağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamaların etkisiyle etrafa saçılan tehlikeli gaz nedeni ile itfaiye ve kurtarma ekiplerinin uçağa müdahale edemediği açıklandı.

Kargo uçağında bulunan 8 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan'dan kalkan ve Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düşen 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muhammed İkbal Hatunoğlu

