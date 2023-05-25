Ula'da kaza: Polis memuru yaşamını yitirdi

Kaza, Muğla'nın Ula ilçesi, Geri Gönderme Merkezi Çiçekli yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre polis memuru Mustafa Pala yönetimindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklet ile R.Ç isimli sürücünün idaresindeki 48 PL 644 plakalı araç çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Ula Geri Gönderme Merkezi'nde polis memuru olarak görev yapan Mustafa Pala'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aykut Kurt - Mustafa Altar Zeyhan

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