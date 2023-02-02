Ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kar ve tipi ile birlikte buzlanmada zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, sürücüleri zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyardı.

Olgun Yıldız

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