Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: ‘En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldıracağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangının etkili olduğu Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde incelemelerde bunarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Afetin izlerini oradan kaldıracağız”

Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'ndeki yangının devam ettiğini ama hızını yitirmiş olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bugün bu afet durumunun 11. günündeyiz. Dün itibariyle Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş yangınları söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu on günlük mücadelede bütün kurumların, belediyelerin vatandaşların, büyük bir özverisi ile çalışma oldu. Bu yangın çok farlı bir afetti. Türk milletinin birlik ve beraberliği ile bunun üstesinden gelindi. Şimdi de Muğla ve Aydın'da ciddi yangınlar var. İnşallah, kısa sürede bunları bertaraf etmek istiyoruz. Yangına müdahalede bizimle olan binlerce vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük mücadelesi ile buradaki yangınların da üstesinden geleceğiz. Hem bu yangınları söndürmek için, hem de yangından mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Yangından mağdur olmuş vatandaşlarımızın sıkıntılarını gideriyoruz. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Olağanüstü bir durum var ama üstesinden geliyoruz. Daha önceki afet durumlarında devletimizin yaptığı katkılar, afetin etkisini kaldırmadaki hızını buralarda da göstereceğiz. Bizlerde burada vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz, dertlerini sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Otmanlar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından yangının etkilediği diğer bölgelere gitti.

Caner Sönmez - İsmail Coşkun



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