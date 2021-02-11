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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “KKTC'nin altyapısını büyütüp, geliştireceğiz”

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “KKTC'nin altyapısını büyütüp, geliştireceğiz”
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “KKTC'nin altyapısını büyütüp, geliştireceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü’ne imza attı. İmzalar atılırken Bakan Karaismailoğlu, “Her zaman KKTC’nin yanında güçlü bir destek olup, altyapısını büyütüp geliştireceğiz” dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “KKTC’nin altyapısını büyütüp, geliştireceğiz” - Tıkla İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü'nü imzaladı. Protokol imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner de katıldı.

“Lefkoşa Çevre Yolu'nu, önümüzdeki günlerde KKTC'nin hizmetine sunacağız”

Protokol ile birlikte KKTC'nin altyapısı için önemli bir adım atıldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Önemli bir adım attık. İlk olarak uzun yıllar devam eden, çeşitli problemleri olan Lefkoşa Çevre Yolu'nu inşallah önümüzdeki günlerde bitirip, KKTC'nin hizmetine sunacağız. Bunun devamında da protokolümüz gereği ilave yollarımızla ilgili en kısa zamanda büyük atılımlar yapacağız” diye konuştu.

“KKTC'nin altyapısında çok önemli değişimler olacak”

En kısa zamanda gelişen, büyüyen KKTC'nin altyapısında önemli değişiklikler olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Faaliyetlerimizle burada her zaman var olacağız. Her zaman KKTC'nin yanında güçlü bir destek olup, altyapısını büyütüp geliştireceğiz. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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