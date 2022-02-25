Ulaştırma Bakanlığı'ndan alternatif güzergahlarla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla transit geçiş belgelerinin Dağıtım Ofislerince verileceğini açıkladı. Paylaşımda, "Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle taşımacıların alternatif güzergahlardan ülkemize dönebilmeleri amacıyla; Ukrayna ve Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit Romanya transit geçiş belgeleri Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan Dağıtım Ofislerince verilebilecektedir. Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine Dağıtım Ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektedir. Ukrayna Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir” ifadelerine yer verildi.

Hidayet Türkyılmaz