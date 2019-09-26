Ulaştırma Bakanlığından Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kiralanmasına yönelik açıklama

Ulaştırma Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik ihale ilanına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz'' şeklindeki ifadeleri ve bazı basın yayın kuruluşları tarafından Haydarpaşa Gar sahasının tamamının satılacağı yönünde yapılan haberlerden dolayı açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) tarihi Haydarpaşa Garı'nın ve Sirkeci Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesi sadece ‘kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere' kiraya verilecektir. Tarihi Haydarpaşa Gar binası aynı şekilde korunarak TCDD bünyesinde görevini yerine getirmeye devam edecektir. Kiralanmaya konu olan bölümler, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahasındaki kullanılmayan ve sit alanı içinde bulunması nedeniyle imar kısıtlılığı olan alanlardır” ifadeleri kullanıldı.

Kiralanacak alanlardan herhangi bir ticari amaç güdülmediği belirtilen açıklamada, “Söz konusu alanların kiralanması ile TCDD, bir sosyal sorumluluk projesi olarak İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul halkına kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir alan oluşturmak maksadı ile geliştirilen projede, bu amacın dışında hiç bir ticari amaç yoktur. İhaleye çıkılan alanlarda, İstanbullu vatandaşların kültür sanat becerilerini geliştirebilecek alanlar olmasının yanı sıra TCDD tarafından da kültürel etkinliklerin bu bölgede yapılabilmesi amaçlanmıştır” denildi.

Bahsedilen ihalede, “ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır” şartının bulunduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu ihale şartında, ‘ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır' maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, işyeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkan oluşturmaktır.”

Mevlüt Hasgül