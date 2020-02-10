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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması!
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'a yapılan yüzde 35'lik zammın İBB tarafından yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son günlerde medyada yer alan 'Marmaray'a yapılan yüzde 35 oranındaki zam' haberleri üzerine açıklama yayımladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray'a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir" denildi.

Söz konusu zam kararı çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'a yapılan yüzde 35 zammın İBB tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır."

Mevlüt Hasgül
 

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