Ulaştırma sektörü, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda bir araya geliyor

UBM Turkey ve RAI Amsterdam ortaklığı ile düzenlenen Intertraffic İstanbul 10'uncu Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Akıllı Ulaşım, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı, 10-12 Nisan tarihleri arasında ulaştırma ve altyapı sektörünün liderlerini İstanbul Fuar Merkezi'nde tek çatı altında buluşturuyor. Asya ile Avrupa kıtalarını birleştiren özel stratejik konumu ile bölgesinde ticaretin merkezi olan İstanbul'da, iki yılda bir düzenlenen Intertraffic İstanbul'a, Avrupa, Asya, Balkan ve Körfez Ülkeleri pazarlarına ulaşmak isteyen 125'ten fazla katılımcı firma ile 5 bine yakın ziyaretçi beklendiği belirtildi.

Intertraffic İstanbul Fuarı'nın; akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik yönetimi ve planlaması, park sistemleri, ulaşım altyapı sistemleri ve akıllı hareketlilik alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin 3 gün boyunca uluslararası bağlantılar kurmasına olanak sağlayacağı bildirildi. Fuara, sektörün en önemli hedef pazarları arasında yer alan, başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanı sıra coğrafi özelliği ve ulaşılabilir olması sebebi ile de İran, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Rusya ve özellikle Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetleri'nden önemli oranda ziyaretçinin katılımı beklendiği ifade edildi.

Fuarın, ticari işbirlikleri kurulmasına aracılık etmesi ve sektörü en son teknoloji ile buluşturmasının yanı sıra konferanslar programı, yerli ve yabancı sektör profesyonellerin görüşmeler yapabileceği B2B programı, en iyi proje ve çözümlerin ödüllendirileceği ödül töreni ile katılımcı ve ziyaretçilerine zengin, kapsamlı bir ev sahipliği yapacağı aktarıldı. Intertraffic İstanbul Konferansı'nda bu sene alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar; Türkiye'nin 100'üncü yıl vizyonlu projeleri, toplu taşımada ödeme sistemleri dönüşümü, yol ve trafik güvenliği, yaya ve bisiklet uygulamaları, park çözümleri gibi gündem konularının değerlendirileceği vurgulandı.