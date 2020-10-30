İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan iletişim uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan iletişim uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan iletişim uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin, Aramalarınızı kısa tutun. İnternet üzerinden yapılacak aramaların aksaklığa uğrama ihtimalinin çok daha düşük olduğu bilinciyle BİP, LAFF, DEDİ ve benzeri yerli uygulamaları seçmenizin, sevdiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacağını unutmayın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.