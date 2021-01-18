Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan Facebook ve Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, “Reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek istiyorum. Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Facebook ve İnstagram'ın da ülkemizde de 30'ar milyonu aşkın kullanıcıları var. Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı ‘özgürlüğe müdahale' olarak görmek adil değil”

Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haberleri beklediklerinin altını çizen Bakan Yardımcısı Sayan, şunları kaydetti:

“Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı ‘özgürlüğe müdahale' olarak görmek adil değil. Birincil amacımız vatandaşlarımızın başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak. Sosyal ağlar hayatımızın gerçeği ve ülkemizin misafiri. Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa'da olduğu gibi; Türkiye'nin kanunlarına da uymaları şart! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dikkatle okuyalım. ‘Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir.' Son günlerde dünyada yaşananları düşünürseniz, bu sözlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Biz kendi kanatlarımızla yükselmeye, siber vatanı, dijital sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz.”

Utku Şimşek