Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “172 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı yatırımı yaptık “

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile HAK-İŞ Konfederasyonluğu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel merkezinde bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Biz bu zamanda kadar tam 172 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptık. Bu yatırım sonucunda üretime 1 trilyon dolarlık katkı sağladık“ ifadelerine yer verdi.

“Bu zamanda kadar tam 172 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptık”

Altyapı ve ulaştırma alanında ki yatırımlardan bahseden Karaismailoğlu son 3 ayda dünyanın en gelişmiş projelerini hizmete aldıklarını söyledi. Karaismailoğlu planlı bir şekilde büyümeye devam edeceklerini belirterek, “Son 20 yıldır ülkemizde çok büyük ulaştırma ve altyapı yatırımı ve atılımı yapılmakta 100 yılda yapılmayacak işleri 20 yıla sığdırdık. Tabi bunlar yeterli değil. Dikkat ederseniz son 3 ayda bile dünyanın en gelişmiş en önemli projelerini hizmete aldık. Bu sadece son birkaç aydır yaptığımız işler. Çanakkale köprü gibi dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş teknolojiye sahip köprüyü 18 Martta açtık hemen peşinden Tokat'a gittik, havalimanıyla havayoluyla buluşturduk, peşinden Malatya çevreyolunu açtık. Dünyadaki denize dolgu havalimanlarından bir tanesi olan Rize-Artvin havalimanını adeta 3 milyon metre karelik bir denize dolgu alanda dünyanın en güzel havalimanlarından bir tanesini inşa ederek yine ülkemizin hizmetine sunduk. Biz bu zamanda kadar tam 172 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı yaptık. Bu yatırım sonucunda üretime 1 trilyon dolarlık katkı sağladık. Artık bundan sonra da 2053'e kadar da planlı şekilde büyümemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Önümüzdeki hafta Türksat 5B uydusunu hizmete açıyoruz”

Türksat 5B uydusunun hizmete açılacağını duyursan Bakan Karaismailoğlu, “Önümüzdeki salı günüde özellikle bizim uzay çalışmaları açısından çok önemli günlerden bir tanesi olacak. 2021 yılı başında Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlatmıştık. 2021 yılı sonuna doğru Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatmıştık. Dünyanın yüzde 30'una özellikle yayıncılık konusunda hizmet vermeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta Türksat 5B uydusunu 14 Haziran Salı günü saat 14'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Türksat 5B uydusunu da hizmete açıyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin en temel altyapı çalışmalarının yürütüldüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'nin her alanında dünyayla rekabet edecek bir altyapıya kavuşmasındaki takdirler takip ediyoruz. Konfederasyonluğumuz HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında da önemi, bir işçiyi temsil etmektedir. Türksat gibi yıldızı gibi kuruluşlardan bir tanesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) olmak üzere yaklaşık 18 bin üye ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bakanlığımız hem yaptığı çalışmalarla hem çalışanlara gösterdiği destekle önemli bir misyonu temsil etmektedir. Başta havayolları, limanlar Devlet Demiryolları, hızlı trenler, karayolları, köprüler tüneler gibi hakikaten Türkiye'nin altyapısında büyük bir çaba sarf ediliyor. 14 Haziranda Türksat 5B uydusunun artık devreye gireceği bir dönem başlatılıyor. Ben bütün bu başarı hikayesinin başındaki sayın bakanımızı burada ağırlamaktan memnunuz kendilerine teşekkür ediyorum.”

Ahmet Furkan Gülap - Mert Cerrahoğlu - Doğukan Gürel

