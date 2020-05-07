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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Marmaray'dan ilk defa yurtiçi yük trenini geçecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Marmaray'dan ilk defa yurtiçi yük trenini geçecek'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Marmaray'dan ilk defa yurtiçi yük trenini geçecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurtiçi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmaray’dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray’da yurtiçi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek” dedi.

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