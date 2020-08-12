İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götüren vatandaşların araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla araç muayene sürelerini uzatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.
Açıklamada, bu süre zarfında 420 bin aracın muayene edileceği de bildirildi.

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.