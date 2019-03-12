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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Boeing 737 MAX kararı: Durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Boeing 737 MAX kararı: Durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Boeing 737 MAX kararı: Durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir.

Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.  

THY'de filosundaki Boeing 737 Max'ları uçuştan çekti

Boeing 737 Max model uçakların seferden çekildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu. 

Türk Hava Yolları'ndan da yapılan açıklamada, “Uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını, Türkiye saati ile 20.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurmuştur” denildi. 

 


 

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