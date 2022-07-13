Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan haberlere ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ülkeyi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladığı, inşa ettiği vurgulanarak, "Yalnızca Türkiye'mizin değil, dünyanın hizmetine sunuyoruz. Her projemizde olduğu gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekliyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dâhil olduğu, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz, ülkemizin 100 yıllık altyapı ihtiyacımızı karşılayan tüm projelerimizle gurur duyuyoruz” denildi.

“Kullandığımız Yap-İşlet-Devret modeli sayesinde milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu projeler ile gurur duyduğunu ancak her seferinde karalama ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkemizin ticaret ve sosyal hareketlilik için çok önemli bir güzergahına dev bir yatırım yapılmıştır. Kullandığımız Yap-İşlet-Devret modeli sayesinde, yapım aşamasında devletimizin kasasından, milletimizin cebinden bir kuruş çıkmadı. Ancak; Türkiye'miz, Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu ile 2 milyar 545 milyon avro bedelli bir yatırıma sahip oldu."

Köprünün açıldığından bu yana 4 ay geçmediğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre zarfından devlet kasasından henüz 1 kuruş dahi çıkmadığı vurgulanarak, “Fizibiliteler 3-5 aylık yapılmaz, işletme süresi için yapılır. Yapım, işletme ve finans maliyetlerini esas alan bir finansman modeli için yarışma yapıldı ve kamu açısından en uygun olan teklif seçildi. Diğer projelerde olduğu gibi ilerleyen yıllarda garanti rakamları da aşılacak, devlete ek gelir getiren projelerden biri olacaktır. Üstelik mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden biri olan bu eserimiz, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değer ile eşsiz bir yapıdır” ifadeleri kullandı.

Yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf sağlandığı bilgisine yer verilerek zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro ve 3.234 ağaca eş değer, karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro” tasarruf sağlandığı açıklandı. Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun üretime etkisinin 5.362 milyar avro, GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) etkisi 2.442 milyar avro, istihdama yıllık etkisi 118.209 kişi olduğunu belirtildi.

Kurban Bayramı'nda ve Arefe gününde kullanılan araç istatistikleri de paylaşılarak, “18 Mart'ta hizmete aldığımız Köprü'müzü, Kurban Bayramı arifesi dahil olmak üzere 5 günde ortalama 14 bin araç kullandı. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi; 2022 yılı itibarıyla Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) ile hayata geçen otoyol projelerinde garanti ödemelerinde düşüş eğilimi başlayacak. Bu projelerde 2024'te ‘başa baş noktaya' gelinecek, 2025'ten itibaren ise devletimiz gelir elde etmeye başlayacak. Tüm bunlara rağmen, 1915 Çanakkale Köprüsü de dâhil olmak üzere KÖİ projeleri ile ilgili birçok kez kamuoyuna yapılan bu bilgilendirmeler görmezden gelinmeye devam edilerek yalan, iftira, karalama ile eserlerimiz, projelerimiz, karartılmaya çalışılıyor” ifadeleri kullandı.

"Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ediyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

“CHP'li vekillerin uğrak adresi olan, araç geçişlerini yerinde saymaya üşenmedikleri Osmangazi Köprüsü'nü Kurban Bayramı arifesinde 81 bin araç kullandı. Köprü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nu son 6 ayda ortalama günlük 46 bin araç kullandı, garanti sayıları aşıldı. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2021 yılında 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanı'mız ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirini aştı ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişi ile Kamu Özel İşbirliği'nin en güzel örneklerinden biri oldu. Boğaz geçiş trafiği rahat bir nefes aldı. Antalya Havalimanı'nın kapasite genişletmesi ihalesi için öngörülen 8,5 milyar euronun ilk ödemesi olan yaklaşık 2,138 milyar euro 28 Mart 2022 tarihinde Hazine'ye aktarıldı. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir alt ve üst yapı kalkınma hamlesi başlatmanın herkese nasip olmayacağını biliyoruz. 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında ne yatırım yaptırsak, bunların hepsinden rahatsız olduklarının farkındayız. Ancak bu, sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Evet, biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ediyoruz. Ancak unutulmasın ki; ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada, yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa. Onlar 20 yıldır yaptıkları gibi yalanlarına sarıla dursunlar, bizler dev eserlerimizle milletimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. 20 yıldır hiçbir yalan bunu engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez.”

Doğukan Gürel