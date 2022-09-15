Ülke ekonomisine yıllık 230 milyon TL katkı sağlayacak projede sona gelindi

Kızılırmak Tımarlı Sulama Projesi münbit toprakları modern sulama sistemine kavuştururken, çiftçilerin de yüzlerini güldürecek. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 230 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan proje, 15 bin kişiye doğrudan istihdam kapısı açacak. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, projenin yüklenici firma yetkilileri ile bir araya geldi. Ziyarette Kavuncu ve Akça, DSİ 52. Şube Müdürü Murat Bingöl ve yüklenici firma sahibi Nurettin Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"50 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor"

Tımarlı sulama suyu projesinin bölgenin 50 yıllık özlemi olduğunu vurgulayan Milletvekili Kavuncu, Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçelerinde yaklaşık 80 bin dönüm araziyi suyla buluşturacak projenin sulu tarıma geçişi sağlayacağını ve bölge için çok önemli bir katmadeğer oluşturacağını söyledi. Münbit toprakları modern sulama sistemine kavuşturacak projenin çiftçilerin de yüzlerini güldüreceğini ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Ülke ekonomimize de yılda 230 milyon TL zirai gelir artışı sağlayacak olan proje, 15 bin kişiye de doğrudan istihdam kapısı açacak. DSİ Genel Müdürlüğümüz ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüzün desteği ile yüzde 93 oranında tamamlanan sulama projemiz müteahhit firmanın gayretleri ile en kısa sürede bitirilecek.

İklim krizi ile her geçen gün daha da stratejik bir hal alan kuraklık ve su tasarrufu gibi konular günümüzün en büyük problemlerinden birisidir. Bu çerçevede Çorum'da sulanabilir arazilerin suya kavuşturulması konusu en önemli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Çorum tarımsal arazi büyüklüğü bakımında 81 il arasında 9. sıradadır. Şu anda Çorumda sulanabilir arazilerimizin yüzde 48'i sulanmakta olup, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu oran yüzde 79'a yükselecektir. İnşallah sulanabilir arazilerimiz arttıkça tarımsal üretimimiz de çeşitlenerek artacaktır. Suyla buluşan topraklarımız daha da bereketlenecektir. Sulanabilir her karış toprağımızı suyla buluşturarak, ürünlerimizi çeşitlendirip arttırarak, hem çiftçilerimizin hem de ülkemizin kazanması için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projenin bugünlere gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projenin yüzde 93'ü tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça ise, Tımarlı sulaması projesinin Bayat, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinin yıllardır beklediği bir proje olduğunu belirterek, projenin bölgeye hayırlı olmasını ve çiftçilere bereket getirmesini temenni etti. Projenin yüzde 93 oranında tamamlandığını hatırlatan Akça, yüzde 7'lik kısmın da yıl sonuna kadar tamamlanarak 2023 yılı sulama sezonunun Tımarlı sulama projesiyle birlikte tam kapasite başlayacağını açıkladı. Tımarlı sulama projesiyle 7 bin 705 hektar araziyi sulamanın yanında su kaynaklarının daha verimli kullanılması için de daha güçlü bir alt yapı oluşturduklarını vurgulayan Genel Müdür Akça, “Burada vahşi sulama yerine damla sulama, yağmurlama sulama gibi sistemi gibi ekili ürünlere uygun modern sulama teknikleri kullanılacak. Ancak burada en önemli etken sulu tarımın çiftçimizin getirisine, gelirine ve ürünlerine sağladığı katkı. Bu alanlar daha ekonomik olarak sulanacağı gibi daha önce sulanmayan alanlarda yapılan tarımda da 7-8 kat civarında gelir artışı sağlayacak” diye konuştu.

"Gıda güvenliği artık ülkelerin değişmez öncelikleri arasında"

Son yıllarda dünyada yaşanan salgın ardından savaş döneminin dünyada siyasi istikrarsızlığın ve buna bağlı olarak ciddi ekonomik buhranların baş gösterdiği günümüzde artık gıda güvenliğinin ülkelerin değişmez öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Akça, “Bunun dışında su güvenliğini de ülkelerin gözden kaçırmaması gereken bir öncelik olduğunu yıllardır bilim insanları gündeme getiriyor. Çünkü küresel iklim değişikliği dediğimiz hadise su kaynaklarını önemli ölçüde etkiliyor. Dolaysıyla bu projelerimiz ürün artışı, gelir artışı, verim artışının yanı sıra su kaynaklarımızın daha verimli daha etkili kullanımını, tarımla birlikte su yönetiminin de sürdürülebilir sağlanmasının en büyük desteği en büyük katkısı. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çeltikte damla sulama sistemine geçilmeye başlandığını aktaran Akça, “Yeni geliştirilen bir teknoloji. Geçtiğimiz yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin deneme çiftliğinde bu sistemi görmüştüm. Yaygınlaşmaya başladı. Çeltik ekiminin de buna uygun olması gerekir. Uygun bir ekim yapıldığında damla sulama sistemiyle pirincin yetiştiğini görüyoruz. Bu çeltikte su tüketimini 4'te 1'e, 5'te 1'e düşürecektir. Bu da önemli bir gelişme. Bu alt yapı bu teknolojinin kullanılmasına uygun hale geldi. Çiftçilerimiz ilerde veya şimdiden bu yöntemi kullanmaya başlayabilirler” ifadelerini kullandı.

İncelemelere Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu da katıldı.

Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli

