Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede 8 ile 15 azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların 15 Mart Pazar gecesi ve Pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi eklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bölge genelinde; Pazar günü hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Pazartesi günü Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hasan Ay

