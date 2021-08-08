Ülke genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar Uygulaması: Toplamda bin 350 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 07 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde eş zamanlı olarak umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri ve bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı, 2 bin 603 ikamette arama yapıldı. Bin 172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 şahıs yakalandı.

Bin 350 aranan şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlar hakkında yapılan bilgilendirmeye göre, 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personelin görev aldığı uygulamalarda, adli mercilerden alınan izin doğrultusunda 2 bin 603 ikamette arama yapıldı.

Bu aramalarda bin 172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplamda bin 350 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; yakalananlardan, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 155, yaralama suçundan 148, cinsel suçlardan 15, yağma suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 33, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 48, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 19 kayıp şahıs bulundu. Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

Utku Şimşek

