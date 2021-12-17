Ülke genelinde ‘Zehir' operasyonu: 84 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Zehir” operasyonu gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, ülke genelinde yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri Türkiye'ye sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya arz ederek, haksız kazanç elde eden, insan sağlığını tehdit eden şahıslar ve suç gruplarına yönelik, şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3.443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14.440 etiket, 3.847 adet sahte bandrol, 1.168 şişe alkol aroması ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Musa Erdoğan

