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Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 27 bin 749 kural ihlali tespit edildi

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 27 bin 749 kural ihlali tespit edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 27 bin 749 kural ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği hız denetimlerinde 27 bin 749 trafik kuralı ihlali tespit edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kazalarının oluşumunda büyük bir paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amaçlandı.

Yapılan denetimlerde 42 bin 784 araç sürücü denetlenirken, 25 bin 540 hız ihlali tespit edildi. Bu ihlallerden yüzde 64,3'ü ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 35,7'si ise araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. 258 araç trafikten men edilirken, 17 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 27 bin 749 trafik kural ihlali tespit edildi.  

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