Medya takip kurumu Ajans Press, hastaneler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2017 yılından itibaren hastane başlığı altında basına 203 bin 870 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 36 bin 297 olduğu görüldü. Özellikle COVİD-19 vakalarının artmasıyla birlikte yeni hastane yapımlarının gündemde yer aldığı gözlendi. Ayrıca hastane başlığı altında en fazla haberin “şehir hastaneleri” ile alakalı olarak yansıma bulduğu tespit edildi. Koronavirüsle mücadelede, Türkiye'nin yöntem ve başarısı ise yabancı basında oldukça yankı uyandırdı.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin dünya çapındaki hastane oranları belli oldu. Araştırma bu yıl açıklansa da 2017 yılı verilerini kapsarken, Türkiye'nin dünya çapındaki hastane oranı milyon başına 18,9 olurken 24'üncü sıraya yerleştiği görüldü. İlk sırada yer alan ülke ise 75,55 hastane ile Güney Kore olurken, onu ikinci sırada 66,39 hastane ile Japonya, milyon başına 55,89 hastane ile de Avustralya'nın takip ettiği kaydedildi. Sıralamada yer alan diğer ülkelerden bazıları ise, Fransa (45,55), Finlandiya (44,84), Almanya (37,31), Meksika (37,05), Yeni Zelanda (33,79) oldu.Araştırma hastanelerin milyon kişi başına düşen oranlarını yansıtırken, son sıraya 9,76 hastane ile İsrail'in yerleştiği saptandı.