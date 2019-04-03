İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı
Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli bir ailenin, yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 64. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı, 4 katlı binanın en üst katındaki evin salon kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. 

Kısa süre sonra evin salon kısmından yükselen alevler diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde yaşayan Suriyeli ailenin, ülkelerine dönmek için hazırlık yaptıkları ve bu sebeple yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.  

Murat Kanber

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.