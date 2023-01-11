İhlas Haber Ajansı

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Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarımızın ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudut Kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

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